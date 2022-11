Hemocentro da Paraíba terá ônibus para coleta externa de sangue em 2023

Em 2023, o Hemocentro da Paraíba contará com uma nova Unidade Móvel, um ônibus moderno e adaptado para a realização de coletas externas de sangue em todo o Estado. A novidade foi anunciada pelo secretário executivo de Gestão de Rede de Unidades de Saúde do Estado, Jhony Wesllys Bezerra, durante as comemorações do Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, nessa sexta-feira (25).

O evento, uma ação que teve como tema “Bola na Rede, Sangue na Veia. Seja Você o Artilheiro da Solidariedade”, fazendo referência à Copa do Mundo de Futebol, contou ainda com as presenças de diretores da instituição, dezenas de doadores, colaboradores e artistas.

Durante a cerimônia, o secretário Jhony Wesllys Bezerra, além de elogiar o trabalho desenvolvido pela equipe do banco de sangue, destacou ainda a importância da doação de sangue, dando um depoimento pessoal, quando na época em que sofreu um grave acidente e recebeu transfusão de sangue que permitiu sua completa recuperação.

A diretora-geral do Hemocentro da Paraíba, Shirlene Gadelha, ressaltou a importância dos doadores nas vidas de pacientes. “Hoje (ontem) é um dia para agradecer a cada doador, por este ato solidário e de amor, que ajuda a salvar vidas. Hoje (ontem) é o dia de pessoas que ajudam a compartilhar vidas e que levam esperança para pacientes e familiares”, pontuou.

Shirlene Gadelha enfatizou também que a aquisição de uma nova Unidade Móvel só está sendo possível devido ao comprometimento do Governo do Estado com a saúde de todos os paraibanos. “A aquisição da Unidade Móvel será um investimento de cerca de R$ 3 milhões e vai proporcionar uma estrutura adequada para realização de coletas externas em todo o Estado. A compra deste equipamento estava sendo aguardada com muita expectativa; são recursos do Estado investidos na saúde do paraibano”, afirmou a diretora.

Comemorações e homenagens – As comemorações do Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue foram abertas pela banda de música da Polícia Militar da Paraíba, a Patrulha Musical. O músico Chico Forrozado se apresentou em seguida, tocando junto com os policiais. O músico Emanoel Delamare também participou da festa.

Doadores como Herbert do Nascimento, com 64 doações de sangue e de plaquetas por aférese, receberam brindes especiais. Uma live realizada na plataforma do Instagram do Hemocentro (@hemocentrojp) contou com o sorteio de brindes para os seguidores da rede social. A ação inédita também foi um dos marcos da data. Durante todo o dia, foi oferecido um lanche especial e entrega de brindes.

