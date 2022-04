Homem é assassinado com cerca de 30 tiros, após postagem na internet: “Malvadão está na pista ”

Um homem identificado por Adauto, conhecido popularmente como Gordo Adauto, foi assassinado com requintes de crueldade no final da tarde deste sábado, dia 02, por volta das 17h00, no Município de Quixaba, região metropolitana de Patos.

De acordo com informações dos cidadãos, Adauto havia postado uma foto na sua rede social e escreveu: “Malvadão tá na Pista!”. A vítima estava bebendo no antigo Bar de Paulo e o seu assassinato se deu logo após a publicação.

Relatos são de que dois homens chegaram em uma moto e efetuaram cerca de 30 tiros contra a vítima que morreu no mesmo local. Adauto ainda tentou fugir dos algozes, mas foi alcançado e seu corpo ficou estendido dentro do mato nas proximidades do bar.

