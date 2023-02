Homem é assassinado com disparos de arma de fogo em Guarabira

Por volta das 21:20h do dia 11 de fevereiro de 2023, a guarnição comandada pelo Sargento Marcolino foi solicitada pelo agente da polícia civil Jandilson informando que havia ocorrido um homicídio no Sitio 28, zona rural de Guarabira.

A guarnição se dirigiu até o local com o apoio das guarnições doCPU, Radio Patrulha e Rotam todas sob coordenação do Supervisor Major Aluísio, onde ao chegar na localidade, encontraram a vítima, Edinaldo Gomes do Nascimento, de 42 anos, caído na estrada já sem vida, próximo a uma motocicleta Honda Fan150 vermelha, placa NQD 1941. Haviam marcas aparentes de disparos de arma de fogo no corpo da vítima.

O local foi isolado até a chegada da perícia, enquanto as demais guarnições se dirigiram até a casa da vítima para pegar os seus documentos, quando a esposa dele de livre e espontânea vontade entregou duas armas de fogo, uma espingarda de calibre indefinido e um revólver calibre 38 n°303755 da marca Taurus com 6 munições intactas.

Várias diligencias foram efetuadas pelas guarnições em busca de algum suspeito, porem até o momento não houve prisão

