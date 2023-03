Homem é assassinado com golpes de foice na cabeça, em Araçagi-PB

Um homem foi barbaramente assassinado com golpes de foice na tarde desta sexta-feira (3) em Cachoeira de Aracagi, zona rural. De acordo com informações de vizinhos a vítima foi tentar apaziguar uma discussão entre familiares.

Severino José de Albuquerque, 60 anos (conhecido como Bunino) foi morto pelo primo identificado como Joselio da Conceição (Célio). Os golpes foram na cabeça. O acusado está preso.

Ainda de acordo com vizinhos, a vítima morava no Rio de Janeiro e havia chegado a pouco tempo para visitar os parentes. O rosto de Severino ficou desfigurado com os golpes.

