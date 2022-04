Um homem foi assassinado por volta das 23h30 na noite desta sexta-feira (29) no Centro da cidade de Mulungu, Agreste paraibano. Próximo ao corpo da vítima, havia uma motocicleta.

De acordo com as informações colhidas os tiros foram na região da cabeça. Dois homens em uma motocicleta foram vistos após os disparos porém até agora a polícia não tem pistas de quem tenha praticado, nem o motivo do crime.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...