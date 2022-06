Homem é assassinado durante confusão em bar na zona rural de São João do Rio do Peixe

Um homicídio tendo como vítima um homem identificado como Francisco Ulindeberg Fernando de Santana, que tinha 34 anos, foi registrado por volta das 13h30 desta sexta-feira (24), no bar do Sr. Valdemar Belo de Albuquerque, que fica localizado no Sítio Baixio dos Albuquerque, zona rural de São João do Rio do Peixe, no Alto Sertão da Paraíba.

Segundo informações, Francisco estava bebendo no citado bar, quando houve uma discussão com o agricultor Assis Estrela de Albuquerque, mais conhecido por “Peeca de filho de Cadinho” de 48 anos. Durante a confusão, Francisco pegou uma cadeira e foi bater em Assis, sendo contido pelo dono do estabelecimento e em seguida, golpeado com uma facada na altura do peito desferida por Assis.

A vítima foi socorrida ao hospital local e devido a gravidade dos ferimentos não resistiu e veio a óbito momentos depois. Já o acusado se evadiu do local e não foi localizado pela Polícia Militar, que foi comunicada do fato e realizou diligências pela região. O corpo da vítima foi encaminhado ao NUMOL para ser feito o exame cadavérico.

Por sertão informado