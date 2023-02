Homem é assassinado na zona rural de Araçagi-PB

Por volta das 21:30h deste domingo (5), a polícia militar do destacamento de Araçagi, Agreste paraibano, foi informada pelo COPOM do 4º BPM para averiguar uma denúncia, onde uma pessoa teria sido alvejada por disparo de arma de fogo em um bar no Sítio Gravatá de Piabas na zona rural do município de Araçagi-PB. Chegando ao local os policiais confirmaram o fato, encontrando a vítima JÚLIO CÉSAR JACINTO DA SILVA, 40 anos de idade, caída ao solo, que apresentava uma lesão na cabeça, provavelmente teria sofrido um disparo arma de fogo, e que ainda apresentava sinais vitais.



Com isso a equipe do Samu iniciou os primeiros socorros, e que após sucessivas tentativas nos procedimentos médico a vítima veio óbito. Em seguida, obedecendo o protocolo médico, a vítima foi conduzida pela equipe do Samu ao hospital regional de Guarabira. O proprietário do bar ao ser questionado sobre o fato ocorrido do fato, informou que não conhecia a vítima, e que não sabia de nada sobre o delito, apenas que percebeu a presença da vítima ao solo, próximo ao seu estabelecimento por volta das 19 horas.

A guarnição com apoio de outras viaturas realizaram diligências com o intuito de localizar o acusado, porém até o momento não houve prisão

