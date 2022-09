Homem é assassinado no ‘Bar do Luiz’ em Bananeiras

Um homicídio foi registrado na noite do domingo (04) no tabuleiro em Bananeiras, brejo Paraibano, crime foi as 19:50min. A vítima foi Weviton Avelino de Morais, 33 anos.

O crime foi no bar do Luiz, a PM foi acionada a vtr 8466 que ao chegar ao local do fato, o proprietário do referido estabelecimento relatou que dois indivíduos chegaram em uma motocicleta modelo tornado de cor branca e efetuaram vários disparos de arma de fogo na vitima, que estava sentada numa mesa na área externa do bar, e em seguida fugiram sentido a cidade de Dona Inês. A PM isolou o local do crime até a chegada da pericia juntamente com o Gemol.

Após a conclusão da pericia foi constatado que a vitima sofreu cinco disparos de arma de fogo, um na altura do pescoço e quatro na região torácica, o número do nic 0000410, diligências foram realizadas por toda a área, porém, sem êxito, o BO foi feito e entregue na DP da cidade de Bananeiras.

