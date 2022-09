Homem é detido com R$ 173 mil em dinheiro vivo e santinhos dentro de carro após acidente em Santa Luzia

De acordo com a PRF, a prisão ocorreu após uma colisão envolvendo dois veículos, um carro e uma motocicleta.

A Polícia Rodoviária Federal prendeu no fim da tarde de ontem (22), um homem com material de campanha e dinheiro. O caso ocorreu no município de Santa Luzia, sertão do estado, no km 292 da BR 230. De acordo com a PRF, a prisão ocorreu após uma colisão envolvendo dois veículos, um carro e uma motocicleta. O valor que o homem tinha no carro eram cerca de R$ 173 mil e estavam em uma mala.

Em meio ao atendimento dos envolvidos no acidente, a equipe da polícia verificou que o carro de passeio estava em seu interior com material de campanha eleitoral e dinheiro. Após a constatação, o caso foi encaminhado a Delegacia da Polícia Federal em Patos. A PRF não informou o nome da pessoa que foi presa e qual candidato (a) estava presente no material de campanha. Também não foi detalhada quantidade de dinheiro apreendida.

O ClickPB obteve acesso as fotos do ocorrido, por meio de um grupo de aplicativo de mensagens. Confira:

Íntegra da nota da PRF sobre o caso:

“Ontem(22) por volta das 17h, na BR 230, km 292 em Santa Luzia/PB, ocorreu um acidente envolvendo dois veículos, sendo um automóvel e uma motocicleta, resultando em três pessoas feridas levemente. A equipe da PRF que atendeu o acidente verificou que no veículo de passeio havia material de campanha eleitoral e dinheiro. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal de Patos para serem tomadas as providências cabíveis.”

