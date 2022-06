Homem é encontrado sem vida no Anel Viário de Guarabira

O corpo de um homem identificado como Nilson Santiago, da cidade de Pirpirituba, foi encontrado sem vida nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (1). Nilson foi encontrado em cima de uma motocicleta, que provavelmente pertence a ele, no anel viário de Guarabira, próximo ao abatedouro da Guaraves.

Motoristas que passavam no trecho chamaram a polícia. Aparentemente não havia sinais de violência no corpo. Um laudo do IML poderá dizer qual foi a causa da morte. Ele era funcionário da Guararaves.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...