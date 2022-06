Homem é esfaqueado próximo ao Santander em Guarabira-PB

Às 12:32h deste sábado (11), no Bairro Novo, Guarabira-PB, a polícia Militar prendeu um homem por lesão corporal. Durante a OPERAÇÃO PARADIGMA, nas proximidades do Banco Santander, a guarnição se deparou com dois indivíduos em vias de fato, e um deles estava em posse de uma faca peixeira.

Ao se aproximar dos indivíduos, foi constatado que a vítima estava com uma perfuração no braço esquerdo e que o acusado apresentava sinais de embriaguez e que por motivo fútil/torpe atingiu a vítima, porém foi contido por populares.

A vítima foi conduzida ao hospital regional de Guarabira para receber os atendimentos médicos necessários. E o acusado foi conduzido à delegacia para que sejam tomadas as providencias cabíveis.

