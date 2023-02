Homem é morto a tiros e outros dois ficam feridos durante assalto em festa de Carnaval na Baía da Traição

Um homem morreu e outros dois ficaram feridos, na madrugada desta segunda-feira (20), após uma suposta tentativa de assalto ao saírem de uma festa de Carnaval, na cidade de Baía da Traição. Os três jovens estavam indo para o estacionamento do local, quando foram abordados por três suspeitos.

Após o assalto, as vítimas teriam sido baleadas. Um dos jovens morreu no local após receber 12 tiros e os outros, de 25 e 23 anos ficaram feridos e estão internados no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. O estado de saúde de ambos é estável.

O jovem que foi assassinado era morador do bairro de Mandacaru, em João Pessoa e trabalhava em uma boate no bairro. Outros dois moradores de Mandacaru foram socorrido para o Hospital de Trauma.

Nenhum suspeito foi preso.

Clickpb

Curtir isso: Curtir Carregando...