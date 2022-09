Homem é morto a tiros no Alto do Mateus, em João Pessoa, e corpo é encontrado por moradores hoje pela manhã

O corpo de Raoni Neon, de 28 anos, foi encontrado por moradores da região em um terreno baldio que fica no bairro do Alto do Mateus em João Pessoa. O corpo foi encontrado na manhã de hoje (01) com ferimentos de bala e a Polícia Militar já esteve no local e isolou a área.

Segundo informações da Polícia, a vítima respondia um processo em liberdade por uma assalto cometido há cerca de dois anos. Ainda de acordo com informações passadas pela Polícia, a vítima teria saído de caso na noite da quarta-feira (31) para beber com amigos e assistir a um jogo de futebol.

Ele era casado e tinha uma filha.

clickpb