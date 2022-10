Homem é preso acusado de assassinar comandante da Guarda Civil do Conde e confessa o crime

De acordo com a polícia, o acusado tem 19 anos e foi localizado no bairro de Manaíra. Conforme apurou o ClickPB, Luís Augusto confessou o crime à polícia.

Um homem foi preso na manhã deste sábado (22), acusado de ter assassinado o comandante da Guarda Municipal do Conde, Sérgio Carneiro da Silva. O crime ocorreu na última semana, no bairro de Cabo Branco. De acordo com a polícia, o acusado tem 19 anos e foi localizado no bairro de Manaíra. Conforme apurou o ClickPB, Luís Augusto confessou o crime à polícia.

Até o momento, a principal suspeita é que o jovem e outros suspeitos que estavam com ele iriam realizar um assalto. Imagens de câmeras de monitoramento da região auxiliam à polícia na investigação. A hipótese foi confirmada por Luís.

Em entrevista à imprensa, na central de polícia, pediu perdão à família da vítima. Segundo o jovem, ele atirou no guarda pois a vítima atirou primeiro. “Da minha arma só saiu uma bala. A dele, ele descarregou em mim. Não dei tiro para matar, só para conseguir correr”, afirmou.

O acusado está baleado com tiro nas costas, ainda do ocorrido. Em razão dos ferimentos, a polícia civil encaminhou ao hospital de trauma da capital para cuidados médicos. O caso segue em investigação por parte da polícia.

clickpb