Homem é preso acusado de estupro de vulnerável no Litoral Norte

Um homem foi preso ontem (09) pela Polícia Militar no município de Mataraca, Litoral Norte do estado, pelo crime de estupro de vulnerável. Conforme apurou o ClickPB, a 2ª e 3ª Vara Mista do município de Mamanguape, responsáveis pela região, emitiram dois mandados em desfavor indivíduo.

De acordo com a Polícia Militar, ele estava no sítio Uruba, Zona Rural de Mataraca e foi conduzido para a delegacia seccional de Mamanguape para ficar à disposição da Justiça.

