Homem é preso após ameaçar matar a mãe de 84 anos no Litoral Norte

De acordo com Sylvio Rabello, delegado seccional de Mamanguape, a prisão do indivíduo pode ter evitado um problema maior

Um homem foi preso nesta sexta-feira (18) acusado de ameaçar de morte a própria mãe, no município de Mamanguape, Litoral Norte do estado. Segundo apurou o ClickPB, a vítima tem 84 anos de idade e estaria sofrendo as ameaças há algum tempo. Ela já estaria protegida por uma medida judicial, descumprida pelo filho.

De acordo com Sylvio Rabello, delegado seccional de Mamanguape, a prisão do indivíduo pode ter evitado um problema maior e até mesmo um possível feminicídio. “”Evitamos um problema maior, um crime maior, onde o filho poderia ter matado a própria mãe”, declarou.

Após a prisão, o homem foi levado a cadeia pública do município.

clickpb