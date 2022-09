Homem é preso com mais de R$ 700 mil após PRF notar detalhe em carro

Agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) desconfiaram do suspeito durante uma abordagem feita em ação de educação no trânsito, na rodovia BR-116.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) — Um homem foi preso em flagrante na tarde de sábado (24) com R$ 700 mil em espécie, divididos em duas malas, na cidade de Icó (CE). Agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) desconfiaram do suspeito durante uma abordagem feita em ação de educação no trânsito, na rodovia BR-116.

O motorista afirmou que também era policial, com base na Bahia, mas a equipe decidiu fazer uma busca mais minuciosa no carro ao ver que o vidro traseiro do carro estava quebrado, com estilhaços ainda espalhados no banco do passageiro, com uma mala fechada sobre ela.

Questionado pelos policiais sobre o conteúdo da mala, o homem admitiu que ela estava recheada de dinheiro, mas alegou que “não soube dizer” a origem das notas, segundo a PRF.

Uma segunda mala, maior que a primeira, também foi encontrada preenchida por dinheiro no porta-malas do veículo. No total, o suspeito transportava R$ 704.100 em cédulas de R$ 50 e R$ 100. Além do montante, também foram apreendidas duas armas de fogo uma pistola Taurus .40, registrada em nome do motorista, e uma pistola Glock .40, registrada como propriedade de um órgão oficial-, 65 munições de pistola calibre .40 e oito munições de fuzil.

O motorista do veículo afirmou que estav levando o dinheiro como encomenda para o interior da Bahia, mas não deu detalhes sobre quem receberia as malas.

Ele foi preso em flagrante pelo crime de porte de munição de uso restrito e foi encaminhado à Delegacia Regional de Icó para prestar esclarecimentos. Na nota à imprensa, a Polícia Federal não deu mais detalhes sobre a identidade do suspeito, o possível destino do dinheiro e se ele realmente é policial.

(UOL/FOLHAPRESS