Homem é preso por extorquir irmão em Guarabira

Às 16h desta segunda-feira (25) na Rua Sabiniano Maia, Centro, Guarabira-PB a polícia militar prendeu um homem de 47 anos, acusado de extorquir o próprio irmão.

Por volta das 16h, a vítima, que se encontrava no interior de uma agência bancária, solicitou a Polícia Militar, através do Copom do 4º BPM, informando que teria sido retirada de sua casa por três indivíduos mediante violência (socos e pontapés) e grave ameaça (uso de arma de fogo) para fazer uma transferência de sua conta bancária para conta de um dos acusados e que no momento eles estariam fora do banco aguardando sua saída. Rapidamente, as guarnições chegaram à agência bancária e tomaram conhecimento que os acusados teriam se evadido do local. Ocasião em que, avítima foi encaminhada à delegacia para registrar uma queixa. Após ser atendida, a guarnição prestou apoio até a sua residência, porém,nas proximidades de sua casa, um dos acusados foi visualizado em um automóvel, Chevrolet Onix de cor branca, momento em que, foi abordado e conduzido até a delegacia local onde foi apresentado ao delegado plantonista para as medidas cabíveis. Foram realizadas diligências, mas até o momento, os demais acusados ainda não foram presos.

