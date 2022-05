Homem é preso tentando furtar agência do Bradesco em Guarabira, durante a madrugada

Por volta de 1h30 da madrugada desta quarta-feira (18), na rua João Gomes Maranhão, Centro, Guarabira-PB, a polícia militar prendeu um homem por dano e tentativa de furto.

O Copom do 4ºBPM recebeu uma informação da central de monitoramento do Bradesco informando que havia um indivíduo no interior da agência. Chegando ao local, uma equipe comandada pelo Cabo Klécio, constatou que a porta de acesso ao atendimento ao cliente estava danificada e escorada com uma cadeira para que não virasse, logo em seguida foi encontrado dentro da agência um homem de 35 anos de idade, que ao perceber a presença da Polícia Militar se entregou.

Os policiais fizeram uma varredura no local e constataram que o acusado já havia colocado uma CPU do computador da agência dentro de uma mochila com o intuito de furtá-la, bem como, também foi encontrado dentro da mesma mochila, 4 chaves de Fenda e 1 alicate de bico. Diante dos fatos o acusado foi conduzido preso a delegacia de polícia e apresentado ao delegado plantonista para a adoção das medidas cabíveis ao fato.

