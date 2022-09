Homem esfaqueia o próprio irmão após discussão por celular no sertão paraibano

Na noite desta quinta-feira (15), no distrito de Santa Gertrudes, município de Patos, uma discussão entre dois irmãos acabou com um deles esfaqueado. O fato aconteceu por volta das 21h, quando dois irmãos discutiam por causa de um aparelho celular. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas pela polícia.

Durante a discussão, um deles desferiu um golpe de faca no abdômen do outro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado e a vítima, que perdeu muito sangue por conta do ferimento, foi encaminhada para o Complexo Hospitalar Regional de Patos, onde passou por cirurgia.

O suspeito fugiu e até agora não foi localizado pela polícia Guarnições da Polícia Militar.

