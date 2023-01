Homem invade abrigo e estupra idosas, na Paraíba

Um usuário de drogas, de 31 anos foi preso neste sábado (14) suspeito de estuprar duas idosas, uma de 59 e outra de 78 anos, dentro de um abrigo de idosos em Uiraúna, na Paraíba. Segundo informações da Polícia Civil, o homem entrou pelo telhado da instituição para violentar as vítimas. Uma delas tem Alzheimer.

Ainda conforme a polícia, em depoimento na delegacia da cidade, uma das cuidadoras do abrigo afirmou que ao acordar por volta das 5h da manhã do sábado (14) e se dirigir a um dos quartos percebeu que o telhado estava com um espaço aberto.

Ao indagar à idosa de 59 anos que dormia naquele quarto ela foi informada que o suspeito entrou no quarto e a violentou. A cuidadora observou que outro quarto também estava com telhado violado, onde repousa a outra idosa, de 78 anos, que tem Alzheimer.

