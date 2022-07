“Homem mais bonito do mundo” rejeita possível ménage com Anitta

Dominique Honnebier, holandês de 29 anos que teve a beleza elogiada por Anitta durante um show da cantora na Europa, descartou um possível ménage com a artista. Em entrevista ao F5, o rapaz relembrou a interação com a brasileira e demonstrou desinteresse por ela.

“Como não entendo português, [quando Anitta disse ‘nunca vi uma pessoa tão bonita na minha vida inteira’ para mim] fiquei nervoso. Todos lá começaram a se virar, olhando em minha direção”, revelou o gringo.

A cena do elogio público viralizou após ser compartilhada nas redes sociais. “Nunca pensei que chegaria tão longe e que alcançaria tantas pessoas”, confessou Dominique. Desde então, ele conquistou mais de 40 mil seguidores no Instagram.

O holandês prestigiou o show da voz de Envolver a convite da namorada, a influenciadora brasileira Gaby Costa — que ficou orgulhosa com o elogio ao parceiro. Ele, inclusive, já esteve no Brasil, em novembro de 2021, para conhecer o Rio Grande do Norte, onde a amada nasceu. Os pombinhos se conheceram on-line.

Questionado se faria um ménage com Gaby e Anitta, Dominque respondeu: “Não divido minha namorada com ninguém, isso inclui mulheres.”

Ele e a influencer não encontraram a artista após o show, conforme especularam os fã da Poderosa. “O contato mais próximo que tivemos com ela foi uma reação em um post do Instagram da Rainha Matos sobre nós”, finalizou o galã.

Anitta, vale lembrar, também está comprometida. Ela namora o produtor canadense Murda Beatz.