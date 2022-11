Homem morre e outro fica ferido em colisão entre carro e motos em rodovia na Paraíba

Outro motociclista foi socorrido com vida e levado para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, em estado de saúde regular.

Um homem morreu na noite desta segunda-feira (14), na rodovia PB-004, na estrada entre Santa Rita e Cruz do Espírito Santo, no interior da Paraíba.

De acordo com informações iniciais, dois motociclistas colidiram em um carro que vinha no sentido contrário. Um dos motociclistas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

Outro motociclista foi socorrido com vida e levado para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, em estado de saúde regular.

clickpb