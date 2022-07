Homem morre soterrado em desabamento de barraco após chuvas em Conde

A vítima foi identificada como Severino do Nascimento, era natural de Areia

Um homem de 37 anos morreu soterrado no município do Conde. O caso aconteceu em uma fazenda na zorra rural. O barraco onde ele estava desabou após as chuvas desta madrugada.

O imóvel que desabou funcionava como espaço onde os trabalhadores da fazenda faziam o café da manhã. Os demais trabalhadores da fazendo tentaram realizar o resgate, mas ele já foi localizado sem vida.

A vítima foi identificada como Severino do Nascimento, era natural de Areia, mas trabalhava no Conde há cerca de seis anos.

