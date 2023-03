Homem preso suspeito de extorquir R$ 130 mil de ex-namorada tem prisão preventiva decretada, em João Pessoa

O homem que foi preso na sexta-feira (10), suspeito de extorquir e ameaçar publicar fotos íntimas da ex-namorada, em João Pessoa, teve prisão preventiva decretada. A informação é da delegada Amindonzele Oliveira. O suspeito passou por audiência de custódia no sábado (11) e foi encaminhado para o presídio do Róger, em João Pessoa.

Segundo a delegada, o homem vai responder por extorsão e pode cumprir pena de quatro a dez anos de reclusão, além de multa, de acordo com o artigo 158 do Código Penal.

Relembre o caso

O suspeito ameaçava publicar nas redes sociais fotos íntimas da vítima e a ameaçava quase que diariamente, conforme informações da Polícia Civil.

Segundo a delegada Amindonzele Oliveira, ele realizava as extorsões há três anos, mas foi apenas em agosto de 2022 que a vítima começou a questionar tantos pedidos de dinheiro. Por conta dos questionamentos, o homem simulou uma postagem nas redes sociais, com uma foto íntima da vítima, e pedia uma quantia em dinheiro para não fazer a publicação.

Para conseguir prender o suspeito, a delegada pediu para a vítima marcar um encontro com ele, mas o suspeito mandou um colega para receber o dinheiro. “Esse colega dele foi levado para a delegacia e acabou dizendo onde ele se encontrava, momento em que nossos agentes foram até lá, no bairro de Mangabeira, e o prenderam”, relatou a delegada Amin Oliveira.

Veja como denunciar

Segundo a Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher é qualquer ação ou omissão que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. O atendimento às vítimas pode ser realizado direto nas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher ou pelo Disque 180. Para casos de emergência, a Polícia Militar deverá ser acionada pelo número 190. E para denúncias anônimas, busque a Polícia Civil pelo 197.

