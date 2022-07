Um homem identificado pelo nome de “Queixinho” da Piçarreira, da cidade de Mamanguape, Litoral Norte da Paraíba, teria se jogado do viaduto da BR-101 na tarde desta sexta-feira (22). De acordo com as informações fornecidas por populares não há um motivo aparente para que ele tenha tentado o suicídio.

Ainda de acordo com as informações a vítima foi socorrida com vida por uma equipe do SAMU, para o Hospital de Trauma, na capital.

