Homem que matou ex-mulher e filho em São Paulo tem tatuagem de Lula e CAC

Um homem preso em flagrante após matar a ex-mulher e o filho de dois anos do casal a tiros em um bairro na Zona Leste de São Paulo tem a imagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tatuada no braço esquerdo.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo (SSP-SP), as vítimas morreram no local e o outro filho do casal não ficou ferido. Além disso, o autor dos disparos teria um certificado de registro de Caçador, Atirados desportivo e Colecionador de armas (CAC).

No vídeo do momento da detenção do autor dos disparos, identificado como Ezequiel Lemos Ramos, é possível ver uma tatuagem com o rosto de Lula no braço esquerdo.

Com a repercussão do caso, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, se manifestou nas redes sociais e afirmou ser preciso proteger as mulheres.

