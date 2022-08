Homem sai ileso de colisão entre carro e caminhão na BR-230

No início da manhã desta segunda-feira (15), um carro e um caminhão colidiram, em Santa Rita. O acidente aconteceu na BR-230, próximo ao Hospital Metropolitano, sentido Campina Grande para João Pessoa.

O motorista do carro, um homem de 33 anos, saiu ileso. O veículo, porém, foi totalmente destruído.

Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre as causas do acidente. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para amparo aos condutores e organização do trânsito, que ficou congestionado.

Fonte: T5

