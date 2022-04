Homem se joga do prédio da Prefeitura de Dona Inês, e fratura uma perna

Um homem com transtornos mentais causou um susto, nas funcionárias do setor de limpeza da prefeitura municipal de Dona Inês. Ele se jogou da escadaria do 1º andar do prédio, com a intenção de se matar.

Segundo informações, a porta de acesso a sacada do prédio estava fechada, caso contrário ele se jogaria para a rua.

O cidadão foi identificado pelos moradores com o nome de “Pintinha”. E segundo os moradores, ele disse que “bichos” estavam perseguindo ele.

Ao pular, ele teve fratura na perna direita.

