Homem sofre infarto e morre depois de ver companheiro pegando fogo em Minas Gerais

Um homem, de 57 anos, sofreu um infarto e morreu, depois que o companheiro dele, de 53 anos, colocou fogo no próprio corpo neste sábado (10), em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte..

De acordo com informações do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar (PM), uma testemunha informou que os dois estavam em um churrasco, quando começaram a discutir.

No momento da briga, o mais novo pegou uma garrafa de álcool e ateou fogo no próprio corpo. Assustado com a situação, o namorado dele teve um infarto e morreu ainda no local.

O homem que se queimou foi socorrido para o Hospital João XXIII com cerca de 60% do corpo queimado. A unidade não divulga o estado de saúde dos pacientes.

Por TV Globo