Homem suspeito de matar esposa abandona filho em posto no RS; assista

Ele foi preso pela PRF após capotar com caminhonete em uma área de mata durante uma tentativa de fuga

Um homem suspeito de feminicídio contra a esposa foi preso após abandonar o filho do casal, de 2 anos de idade, em um posto de combustíveis. O crime aconteceu em Araricá (RS), e o homem foi preso na região de São Vendelino (RS) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) depois de capotar com o veículo no domingo, 27.

Uma câmera de segurança do posto de combustíveis flagrou o momento em que o homem chegou ao local em uma caminhonete e deixou a criança com uma pessoa. Ele fugiu em seguida, mas estava sendo seguido pela polícia.

O homem capotou com o veículo em uma área de mata, na região de São Vendelino, e tentou fugir, mas foi preso pela PRF.

A operação policial mobilizou agentes da Brigada Militar e da PRF para prender o homem, suspeito de feminicídio. Ele teria matado a esposa na cidade de Araricá e fugiu sentido Carlos Barbosa.

Depois da prisão, a criança foi encaminhada para o Conselho Tutelar e levada para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), de Montenegro. As autoridades entraram em contato com os familiares do menor.

