Homicidas invadem equipadora de veículos e matam homem com vários tiros dentro do estabelecimento em João Pessoa

Dois homicidas invadiram a equipadora de veículos Tizauto e mataram um homem com vários tiros dentro do estabelecimento, em João Pessoa. O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira (6), no bairro da Torre, conforme apurou o ClickPB.

Segundo relato de um popular, o homem chegou em veículo BMW, de cor preta, para colocar um revestimento. Ele pediu café e foi orientado a pedir no mercado próximo. Quando estava a caminho da porta, foi surpreendido pelos atiradores, que dispararam várias vezes, atingindo-o na região da barriga e do peito.

O homem morreu no local. A Delegacia de Crimes Contra a Pessoa da Capital informou ao ClickPB que a delegada foi até o bairro da Torre para atender a ocorrência e ainda não havia detalhes do caso.

