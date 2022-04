Horóscopo 2022: confira a previsão de hoje (25/04) para seu signo

Virgem (23/08- 22/09)

Dê atenção aos relacionamentos e intensifique a vida íntima. A semana favorecerá o amor em todas as suas dimensões. Resolva conflitos, planeje viagens, inicie relações e torne a vida mais interessante. Reestruturações no trabalho e na rotina virão no pacote. Supere barreiras, vença seus próprios preconceitos e abra espaço a novas experiências. Casamento em alta!