Horóscopo 2022: confira a previsão de hoje (31/03) para seu signo

Sagitário (22/11 – 21/12)

Conte com poder pessoal, brilho e uma dose extra de criatividade. O dia será especial para desenvolver ideias, projetos autorais e, particularmente, animado no amor, o que compensará possíveis tensões nas comunicações de trabalho, ou com irmãos. Descubra outros prazeres e curta as coisas gostosas da vida. Novidades dos filhos também estarão no pacote. Comemore vitórias!