Hospital de Clínicas registra última alta covid e zera ocupação no setor

Não há mais nenhum paciente com covid-19 internado no Hospital de Clínicas, em Campina Grande. O número chegou a zero nesta segunda-feira (28) com a alta dos dois últimos pacientes que se tratavam da doença na UTI do hospital. O momento foi comemorado com um misto de emoção e entusiasmo pelos funcionários do setor.

“A gente se emociona porque passa um filme na nossa cabeça, histórias de conquistas, vidas que se foram, hoje a sensação é de dever cumprido,” declara a supervisora assistencial Jacinta Tavares.

A unidade já não registrava a ocupação na enfermaria covid desde o dia 17 de março, e há três dias não houve mais regulação para internação de pacientes. Essa é a segunda vez que o hospital zera o número de leitos ocupados com covid. Em 8 de dezembro de 2021, o setor também não tinha nenhum paciente em tratamento contra a infecção.

A diretora geral do HC, Vívian Rezende, atribui a conquista ao avanço da vacinação no estado. “Hoje nós temos na Paraíba 84% da população vacinada com a 1ª dose, quase 78% vacinada com a segunda dose e mais de 1,5 milhão de pessoas que já tomaram a dose de reforço. O reflexo é esse, diminuição significativa dos casos graves que necessitam de internação. Estamos vencendo a pandemia,” esclarece.

Mesmo com os números positivos, o Hospital de Clínicas continua com o setor covid ativo, podendo ser utilizado a qualquer momento.

“Chegamos ao momento que sempre desejamos desde o início da pandemia, anunciar que o HC zerou a ocupação covid. Mas esclarecemos que o hospital continua com a ala covid mantida, para receber pacientes que precisarem do nosso serviço,” enfatizou o diretor técnico, Thyago Morais.

