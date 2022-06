Hospital de Trauma de João Pessoa alerta sobre riscos de queimaduras no período junin

As fogueiras, comidas típicas e fogos de artifício são tradições dos festejos juninos, porém se não forem manuseados com prudência podem oferecer consequências para vida inteira. Por isso, a prevenção é o foco da campanha de queimaduras ‘Marcas que ficam para sempre’, do Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa. O objetivo é massificar a importância do cuidado preventivo. Em 2021, foram registrados 942 casos, um aumento de 10% em relação ao ano de 2020, que registrou 856 atendimentos.

Pensando nisso, a equipe multiprofissional do hospital realiza palestras em escolas e instituições, visando falar da prevenção e dos cuidados após queimaduras. A Faculdade Internacional da Paraíba foi a primeira instituição escolar a receber a equipe da unidade hospitalar.

Tratamentos de Queimados, Emilton Amaral, muitas pessoas acometidas por queimaduras de fogos de artifício podem sair do mercado de trabalho por causa de sequelas permanentes nas mãos ou perda de dedos, além de queimaduras graves. “O melhor caminho é a prevenção, mas não devemos demonizar os fogos. Vale ressaltar que esses produtos devem respeitar a faixa etária recomendada pelo fabricante. Além disso, não se deve soltá-los perto de redes elétricas e de crianças, já que elas representam em torno de 40% das entradas de vítimas de fogos”, frisou.

É o que relata a dona de casa, Vânia Silva, que esteve com seu filho internado na unidade de saúde devido aos ferimentos por fogos. “Meu filho estava brincando, perto de casa, com os amigos, quando conseguiu comprar a bomba. Ele a colocou dentro de um cano, que acabou estourando e metade da pólvora pegou na mão dele. Só não perdeu a mão, porque metade do artefato caiu do outro lado”, contou.

Campanha – A unidade de saúde lançou no último dia 9 junho, a 20ª Campanha Marcas que Ficam Para Sempre e tem como objetivo sensibilizar a população sobre os riscos e as formas preventivas referentes às queimaduras.

Referência – O Hospital de Trauma de João Pessoa é referência no atendimento às vítimas de queimaduras, possui uma Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ) que presta atendimento ambulatorial e hospitalar 24 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone

