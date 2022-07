Hospital Napoleão Laureano lança campanha “Julho Verde” para conscientizar população sobre o câncer de cabeça e pescoço

A partir desta sexta-feira (1), o Hospital Napoleão Laureano (HNL) inicia a campanha ‘Julho Verde’, que visa a Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço, durante todo esse mês. Até o dia 29, haverá programação especial com realização de palestras, orientações e divulgação para pacientes, visitantes e população em geral. Além de treinamento para os profissionais de saúde que cuidam de pessoas laringectomizadas.

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP), o verde foi escolhido por representar a esperança de que é possível reverter os casos de câncer nesses órgãos do corpo humano. “Essa é a cor da confiança e nos próximos 30 dias estaremos intensificando ações para conscientizarmos as pessoas sobre a da importância da detecção precoce desse tipo de câncer, que pode alcançar até 90% de cura se tratado precocemente”, pontua o presidente da Fundação Napoleão Laureano, Marcelo Lucena Filho.

Esse tipo de câncer, que é lembrado mundialmente todos dia 27 de julho, é um dos mais frequentes no Hospital Napoleão Laureano; em 2021, mais de 3,3 mil pacientes foram atendidos com tumores nos órgãos da cabeça e pescoço. Para se ter uma ideia, por semana os médicos especialistas atendem cerca de 300 pacientes. Só nesse primeiro semestre de 2022, já foram realizados mais de 1,3 mil atendimentos ambulatoriais e internações em pessoas diagnosticadas com a doença.

Este ano, a campanha tem um incentivo a mais para intensificar os alertas e orientações a respeito do câncer de cabeça e pescoço, pois em 20 de abril de 2022 o mês de julho foi oficialmente instituído no Brasil, pela Lei nº 14.328, como o Mês Nacional do Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço.

A intenção do ‘Julho Verde do HNL’ é massificar as informações sobre os cuidados, tratamentos e detecção precoce do câncer de cabeça e pescoço para ajudar a salvar vidas. Toda a campanha acontece com atuação das equipes multidisciplinar que é formada por médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais. “A população paraibana precisa estar cada vez mais consciente de que as chances de cura do câncer são muito maiores quando conseguimos fazer o diagnóstico de forma precoce”, explica o médico Giovanni Simões, especialista em cirurgia oncológica de cabeça e pescoço.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca) para este ano de 2022 é de que surjam 36.620 novos casos de câncer de cabeça e pescoço, incluídos nesse total os tumores de boca (cavidade oral), laringe e tireoide.

Entre os principais tipos câncer na cabeça e pescoço que ocorrem nos pacientes do Hospital Napoleão Laureano são os que surgem na boca, na tireoide, na laringe e na pele.

No Brasil, o câncer de cabeça e pescoço é diagnosticado em cerca de 35 mil a 40 mil brasileiros. Segundo levantamento do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de boca, laringe e demais sítios é hoje o segundo mais frequente entre os homens, atrás somente do câncer de próstata. Nas mulheres, é o quinto mais comum, ficando atrás do câncer de mama, tireoide, cólon e reto.

Confira programação do Julho Verde HNL 2022

01.07- 8h às 12h

Divulgação e orientações aos pacientes, com distribuição de panfletos pela Equipe de Fonoaudiologia do HNL

Local: Ambulatório Adulto

08.07- 8h às 12h

Palestra: Julho Verde – prevenção e conscientização do câncer de cabeça e pescoço

Palestrante: Dr. Philipe Seixas

Local: Centro de Estudos do HNL Mário Kroeff (Cemak)

15.07 – 8h às 12h

Orientações aos Pacientes Laringectomizados Totais (Equipe de Fonoaudiologia)

Local: Sala de Fonoaudiologia no ambulatório

19.07 – 8h às 12h

Divulgação e orientações aos pacientes (Equipe de Fonoaudiologia e Equipe de CCP)

Local: Ambulatório Adulto

20.07 – 11h às 12h

Palestra: Cuidados com a traqueostomia

Palestrante: Dr. Francieudo Rolim

Local: Centro de Estudos do HNL Mário Kroeff (Cemak)

22.07 – 11h às 12h

Palestra: Tumores de Cabeça e Pescoço: prevenção e diagnóstico precoce

Palestrante: Dr. André Silveira

Local: Centro de Estudos (CEMAK)

29.07 – 8h às 12h

Treinamento: uso de Filtros e Adesivos (HME) em pacientes laringectomizados totais

Palestrante: Enfermeira Tássia Mirelle – PE

Encerramento

Local: Centro de Estudos (CEMAK)

