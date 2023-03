Hospital Regional de Guarabira contrata cirurgiões para realização de cirurgias de histerectomia

O Hospital Regional de Guarabira, Antônio Paulino Filho, iniciou nesta quinta-feira (23), um mutirão de cirurgias de histerectomia. A informação foi repassada pela diretora do HRG Polyana Torres. De acordo com Polyana, uma equipe de profissionais especializados em cirurgias foi contratada para atender a demanda. Só nesta quinta-feira foram realizadas 8 cirurgias. Os procedimentos serão realizados uma vez por semana, toda quinta-feira.

Ainda segundo a Dra. Polyana, a média é atender cerca de 8 a 9 pacientes por semana, o que proporcionará no final de cada mês atender aproximadamente 40 mulheres.

“Nós estávamos realizando quatro cirurgias de histerectomia por mês, e não estava acelerando a diminuição da fila de espera. Nós contratamos os cirurgiões: Antônio Medeiros, Júlio Márcio Vidal, e o anestesista Welington Carvalho.

Com essas contratações poderemos realizar um número significativo desse tipo de cirurgia. “Essa conquista tem uma importância a mais por se tratar do mês de março, mês da mulher”, concluiu.

Histerectomia

A histerectomia é um tipo de cirurgia ginecológica que consiste na retirada do útero e, dependendo da gravidade da doença, das estruturas associadas, como as trompas e os ovários.

Normalmente, este tipo de cirurgia é usada quando outros tratamentos clínicos não tiveram sucesso para curar problemas graves na região pélvica, como câncer de colo do útero em estado avançado, câncer nos ovários ou no miométrio, infecções graves na região pélvica, miomas uterinos, hemorragias frequentes, endometriose grave ou prolapso uterino, por exemplo.

Dependendo do tipo de cirurgia realizada e da gravidade da doença, o tempo de recuperação desta cirurgia pode variar em torno de 3 a 8 semanas.

Tipos de histerectomia

Existem 3 tipos de histerectomia, que são escolhidos de acordo com o objetivo da cirurgia e a necessidade de retirar os órgãos afetados após a avaliação do médico:

Histerectomia total, que consiste na retirada do útero e do colo do útero;

Histerectomia subtotal, em que é retirada o corpo do útero, mantendo o colo do útero;

Histerectomia radical, em que são retirados o útero, o colo do útero, a região superior da vagina e parte dos tecidos ao redor desses órgãos, sendo mais utilizado em casos de câncer em estágio avançado.

Em alguns casos, como endometriose grave ou câncer avançado, também pode ser necessário retirar as trompas e os ovários. Saiba também como identificar alterações no útero.

Assessoria do HRG

Curtir isso: Curtir Carregando...