Hospital Regional de Guarabira divulga número de atendimentos durante o carnaval

O Hospital Regional de Guarabira (Antônio Paulino Filho) divulgou nesta sexta-feira (24), o número de atendimentos aos pacientes realizados durante o período de carnaval deste ano de 2023.

De acordo com o enfermeiro Eribaldo Alves, coordenador do setor de urgência e emergência, foram plantões bastante movimentados na urgência com pacientes vitimas de acidentes leves, atendimentos clínicos, embriaguez, mas sem maiores proporções. Ao todo foram 528 atendimentos nos plantões dos cinco dias a contar da sexta-feira, 17 até a terça-feira 21.

Sexta-feira,17/02 – 113 atendimentos

Sábado, 18/02 – 103 atendimentos

Domingo, 19/02 – 93 atendimentos

Segunda, 20/02 – 106 atendimentos

Terça-feira, 21/02 – 113 atendimentos

Total dos 05 dias: 528 atendimentos

O Hospital Regional de Guarabira atende pacientes de aproximadamente 30 cidades das regiões do Agreste, Brejo e Curimataú paraibano. A diretora do HRG, Polyana Torres, disse que o Hospital Regional é uma unidade muito importante para a Rede Hospitalar da Paraíba, até porque atende toda a demanda de todos esses municípios.

Ela afirma que, para este ano de 2023, há uma expectativa muito boa de novos investimentos por parte do governo do Estado. Na semana anterior ao carnaval, Polyana esteve reunida com o Secretário de Saúde do Estado Jhony Bezerra, ocasião em que pontuou algumas reivindicações.

O secretário chefe de Governo Roberto Paulino, também participou da reunião. O HRG leva o nome de seu pai.

