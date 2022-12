Hospital Regional de Guarabira é contemplado com projeto de eficiência energética

Um projeto que reúne a Secretaria de Estado da Saúde (SES) e a Energisa trará economia de energia elétrica para o Hospital Regional de Guarabira, bem como ao Hospital Regional de Patos. A iniciativa visa diminuir os custos com a conta de luz e melhorar as condições de trabalho e atendimento na unidade de saúde. A celebração do projeto aconteceu, nessa quarta-feira (28), na sede da Energisa, em João Pessoa, com menção à pactuação realizada no Hospital Regional de Guarabira e assinatura do termo de convênio do Hospital Regional Janduhy Carneiro, em Patos.

O investimento nas duas unidades está orçado em mais de R$ 600 mil e promoverá um economia anual de aproximadamente R$ 203 mil aos cofres públicos. A ação substituiu 62 aparelhos de ar-condicionado, 210 lâmpadas e 18 projetores no Hospital Regional de Guarabira, o que representa uma redução aproximada de R$ 154.782,00/ano na conta.

Em Patos, serão substituídas 128 lâmpadas, 13 refletores e 18 aparelhos de ar-condicionado e a economia prevista é de R$ 49.475,14/ano. De acordo com o secretário executivo de Gestão de Rede de Unidades de Saúde, Jhony Bezerra, o projeto trará não somente economia, mas também comodidade nos serviços.

“Os usuários do SUS e nossos colaboradores serão beneficiados com as melhorias, que trarão mais conforto, segurança e qualidade nos atendimentos para os moradores do Sertão e Brejo paraibanos”.

O projeto contempla os serviços públicos através de edital, onde são inscritos projetos de eficiência energética que concorrem entre si para receberem o benefício. O presidente da Energisa Paraíba, Márcio Zidan, explica que em unidades de saúde o impacto do convênio é imediato.

“Em um hospital, a melhoria é sentida pelos usuários no momento em que eles chegam e encontram um local com melhor iluminação e mais conforto nas instalações. É um enorme prazer poder realizar essa ação na Paraíba e garantir mais qualidade e bem-estar aos pacientes e colaboradores”, finalizou.

O convênio foi concretizado no Hospital Regional de Guarabira e o Hospital Regional de Patos já recebeu os equipamentos, que devem ser instalados em breve. De acordo Jhony Bezerra, a ideia é buscar os próximos editais e beneficiar as unidades de saúde que estão em construção na Paraíba, como o Hospital da Mulher, em João Pessoa e o Hospital de Trauma do Sertão, em Patos.

A diretora do Hospital Regional de Guarabira, Polyana Torres, salientou que iniciativas como esta tem um valor que ultrapassa a economia que trará aos cofre do Hospital.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram