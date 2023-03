Hospital Regional de Guarabira inaugura sala de psicologia para atendimento dos pacientes

Foi inaugurado na manhã desta quarta-feira (01), a nova sala de Psicologia do Hospital Regional de Guarabira. Levando aos usuários, acompanhantes e colaboradores, maior acolhimento e consequentemente melhor qualidade nos serviços, objetivando minorar ainda mais o sofrimento emocional no ambiente hospitalar.

“Não existe atendimento de excelência sem a política de humanização. O HRG vem a cada dia praticando progressivamente o acolhimento humanitário no processo de adoecimento e consequentemente a excelência nos serviços, em todos os setores da unidade hospitalar, principalmente a partir do comando da Dra. Polyana. Parabenizo, portanto, a nossa Diretora e evidencio o aguerrido trabalho dos integrantes da Psicologia e dos demais setores, que de forma multi e interdisciplinar vem fortalecendo cada vez mais a qualidade dos atendimentos no hospital”, disse Evio.

