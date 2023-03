Hospital Regional de Guarabira promove ação no Dia Internacional da Mulher, para suas pacientes

Hoje (08), o setor de Psicologia do Hospital Regional de Guarabira – HRG, promoveu ação direcionada a todas as colaboradoras da unidade, referenciando o 8 de Março – Dia Internacional da Mulher. A ação contou com apresentação nas diversas Clínicas, bem como, entrega de mensagens motivacionais.

“A todas as mulheres guerreiras, lutadoras e valorosas, sobretudo as que fazem parte do HRG, a exemplo de nossa diretora Polyana, Dra. Cynthia, todas as colaboradoras, pacientes e acompanhantes, os nossos sinceros parabéns e reconhecimentos pelo grande dia. O nosso hospital é comandado por uma Mulher guerreira, de coragem e qualificação, que vem a cada dia mostrando seu diferencial à frente do hospital, com novas ações e Políticas de Humanização. Portanto, em nome do setor de Psicologia do HRG, os nossos absolutos reconhecimentos e aplausos a todas vocês”, disse Evio Lucena, coordenador do setor.

O Dia Internacional da Mulher, um dos momentos mais importantes do calendário global no mês de março. A data, criada em 1917 para a celebração da luta pelos direitos das mulheres, é um marco essencial para o reconhecimento e fortalecimento do feminismo — e, portanto, da luta por uma sociedade mais justa e igualitária.

Curtir isso: Curtir Carregando...