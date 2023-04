Hospital Regional de Guarabira realiza 2º mutirão de cirurgias de histerectomia

O Hospital Regional de Guarabira, Antônio Paulino Filho, realizou nesta quinta-feira (30), o segundo mutirão de cirurgias de histerectomia.

O mutirão de cirurgias eletivas começou na segunda quinzena do mês de março e já atendeu 18 pacientes que saíram da fila de espera.

O mutirão é realizado por uma equipe formada por três cirurgiões, dois anestesistas e quatro enfermeiras. Um dos cirurgiões, Antônio Medeiros falou da satisfação de retornar ao hospital Regional e trabalhar nesse mutirão reprimindo a grande demanda de mulheres que necessitam desse tipo de cirurgia.

O cirurgião geral também ressaltou o compromisso e a seriedade da equipe que está desempenhando a tarefa de acabar com o sofrimento dessas mulheres.

Nesta quinta-feira (30), nove pacientes foram submetidas a cirurgia, e na sala de espera, conversaram com a assessoria do comunicação do HRG e em seus depoimentos disseram que não acreditaram quando receberam a ligação do hospital informando que a cirurgia seria realizada.

A histerectomia é a remoção cirúrgica do útero, que também pode incluir a retirada das trompas adjacentes e do ovário. O procedimento pode ser usado como medida preventiva ou como recurso para amenizar os avanços no câncer de colo de útero

Foram atendidas pacientes das cidades de: Guarabira, Duas Estradas, Araçagi, Cuitegi entre outras. O mutirão de cirurgia de histerectomia do HRG acontece toda quinta-feira, porém na próxima quinta não haverá em virtude do feriado da semana santa.

Nesta quinta-feira, Polyana Torres, diretora do HRG acompanhou parte do trabalho realizado pela equipe e agradeceu aos profissionais pelo comprometimento de todos nessa importante missão.

