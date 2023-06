Hospital Regional de Guarabira realizou 118 cirurgias só no mês de maio

O Complexo de Saúde do Hospital Regional de Guarabira, Antônio Paulino Filho, realizou 118 cirurgias no mês de maio. Das 118 cirurgias realizadas, 98 foram eletivas e 20 urgências. Foram 18 cirurgias de Histerectomia, O número maior de cirurgias feitas foi o de histerectomia, 18 no total. outras cirurgias realizadas: Colecistectomia, Laparotomia, Hernioplastia, Ectopia, Vasectomia, Cisto sebáceo, Luxação no ombro (ortopedia), Ooforectomia, Apendicectomia, Postectomia, Drenagem toráxica, Ruptura de parede abdominal, Exploração de ferida operatória, Exérese tumor de partes moles, Hemorroidectomia, Lipoma, Cistolitotomia, Hidrocele e Laqueadura.

Desde que assumiu a direção do Hospital Regional de Guarabira, a Dra. Polyana Torres, assumiu a meta de mensalmente aumentar o número de cirurgias. Ela disse que graças ao apoio da Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba, sob o comando do Dr. Jhonny Bezerra, esse aumento tem se tornado realidade. “O apoio do Dr. Jhonny e do governador João Azêvedo tem sido fundamental para que possamos atender a demanda de cirurgias no HRG”, disse.

A Dra. Polyana tambem destacou o empenho e o engajamento da equipe de cirurgiões e profissionais da enfermagem, do Hospital Regional de Guarabira, que segundo ela, não tem medido esforços para por o fim no sofrimento e na espera dos pacientes.

Curtir isso: Curtir Carregando...