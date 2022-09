Hospital Regional de Guarabira recebe novos equipamentos para melhor atender aos seus pacientes

O Hospital Regional de Guarabira, Antônio Paulino Filho, adquiriu novos equipamentos que vão auxiliar aos seus profissionais (médicos, enfermeiros e técnicos) no melhor atendimento às milhares de pessoas que mensalmente procuram pelo serviço de saúde pública, naquela unidade. A aquisição de equipamentos faz parte da política de prioridades da nova diretora do HRG, Dra. Polyana Torres.

Em recente entrevista à imprensa local, ela disse que havia elaborado um plano de ação com algumas prioridades, dentre elas; a compra de materiais hospitalares e medicação.

Foram adquiridos: 7 aparelhos de eletrocardiograma (R$ 39.960,00), 2 monitores multiparametros, 1 oxímetro de pulso, 1 aparelho de fototerapia, 4 aparelhos otoscópios, 4 unidades de foco cirúrgico (R$ 69.500,00), 1 aparelho de raio-x móvel (R$ 97.000), 12 berços para recém-nascidos (R$ 14.148,00), 2 aparelhos oftalmoscópio, 3 medidores de pressão, e 5 aparelhos estetoscópios

Ao todo foram mais de 40 aparelhos que somam R$ 239.948,74 (Duzentos e trinta e nove mil, novecentos e quarenta e oitos reais e setenta e quatro centavos), de investimentos.

Aparelho de eletrocardiograma

O ecg serve para detectar arritmias, aumento de cavidades cardíacas, patologias coronarianas, infarto do miocárdio, entre outros diagnósticos. O eletrocardiograma é um exame que permite a avaliação elétrica da atividade cardíaca (eletricidade que ele produz em cada batimento e transmite na pele) em repouso.

Aparelho para fototerapia

O tratamento mais eficaz para icterícia é a fototerapia em recém-nascidos. Trata-se de um equipamento que emite uma luz clara (a luz azul é considerada a mais eficaz) capaz de quebrar o excesso de bilirrubina presente na corrente sanguínea, de forma que ela seja eliminada mais rapidamente pelo organismo.

Qual a função do aparelho de fototerapia?

A fototerapia consiste na utilização de luzes especiais como forma de tratamento, sendo muito utilizada em recém-nascidos que nascem com icterícia, um tom amarelado na pele, mas que também pode ser útil para combater rugas e manchas na pele, além de doenças como psoríase, vitiligo eczema, por exemplo

Oxímetro

O oxímetro é um aparelho usado há tempos pelos pneumologistas e intensivistas. Ele consegue medir a oxigenação do sangue. Esse aparelho e utilizado nas urgências e agora no tempo COVID foi essencial.

O que é o oftalmoscópio?

O oftalmoscópio é um instrumento que permite examinar a parte interior do olho. O instrumento é composto por um espelho angulado, várias lentes e uma fonte de luz. Com esse aparelho, o médico consegue ver a retina, o nervo óptico, a veia e as artérias da retina, e alguns problemas que podem afetar o humor vítreo (a substância gelatinosa do olho).

Otoscópio

O otoscópio foi desenvolvido para que os profissionais de saúde consigam realizar um diagnóstico no ouvido do paciente, tanto a parte externa como a parte interna, com o uso do otoscópio se tornou mais fácil analisar anomalias no tímpano e no canal auditivo.

Qual a função do foco cirúrgico?

Um foco cirúrgico é um dispositivo médico destinado a ajudar a equipe médica durante um procedimento cirúrgico, iluminando uma área local ou cavidade do paciente.

Aparelho de raio-X

O equipamento de raio-X serve para tirar radiografias, que são como fotografias da parte interna do corpo. Por meio dessas imagens, é possível observar estruturas anatômicas, como ossos, órgãos e vasos sanguíneos, sem precisar de cirurgia.

Para que serve o monitor de sinais multiparamétrico?

O monitor de sinais vitais multiparamétrico é responsável por indicar em tempo real os sinais vitais do paciente, possibilitando o acompanhamento e evolução do quadro clínico através de informações quantitativas e confiáveis, gerando alarmes em caso de condições fora da normalidade, alertando as equipes de profissionais de saúde para imediata intervenção, quando necessária.

Assessoria

