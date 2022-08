Foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira o nome da nova diretora geral do hospital Regional de Guarabira, Agreste paraibano. Polyana Torres de Oliveira atuou como diretora do hospital de Belém.

O hospital Regional de Guarabira, é um dos órgãos do Estado, que mais recebe críticas principalmente por parte da população. A nomeação de uma nova diretora foi comemorada nos bastidores, pois acredita-se que um dos principais problemas do hospital é de falta de gestão.

