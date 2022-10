HRG disponibiliza exames de endoscopia em seus pacientes

O Hospital Regional de Guarabira, também faz diagnóstico de doença inflamatória intestinal. Durante toda a semana, de segunda à sexta são realizados exames de endoscopia em pacientes que apresentam disfunções no aparelho digestivo. A endoscopia digestiva pode ser indicada para avaliar dor abdominal, vômitos, dificuldade ou dor para engolir, doença do refluxo gastroesofágico, emagrecimento, certas deficiências de minerais e vitaminas ou prevenção de neoplasias.

A endoscopia é um exame de imagem que, além de detectar possíveis problemas dentro do corpo do paciente, também pode ser terapêutico. Isso significa que ele pode ser utilizado para realizar tratamentos. Esse procedimento pode ser utilizado para fins diagnósticos e terapêuticos do seu sistema intestinal: ele serve à investigação de sintomas, auxilia determinados procedimentos cirúrgicos e ainda coleta amostras de tecido (biópsia).

Tal exame é disponibilizado para os usuários do SUS, totalmente gratuito e faz parte do trabalho de atendimento de saúde humanizado, implantado pela atual gestão do HRG.

