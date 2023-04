HRG realiza palestra, teste do coraçãozinho e sessão de fotos no Dia Internacional da Síndrome de Down

O Dia Internacional da Síndrome de Down foi marcado pela ela realização de várias atividades no Hospital Regional de Guarabira. De acordo com Aniele Bandeira, enfermeira da Rede Cuidar no HRG, uma rede que presta atendimento a crianças com cardiopatias das cidades que fazem parte da 2ª Região de Saúde, a ação foi realizada na quinta-feira (29) juntamente com o médico Flávio Melo e a enfermeira Maria Gomes, realizaram os testes do coraçãozinho em todos os recém nascidos do HRG e deram seguimento às crianças com diagnóstico de cardiopatia. Também foi realizado o atendimento de pacientes com síndrome de down, palestra e sessão de fotos. O momento foi marcado por muita fofura, beleza e sorrisos tanto dos pacientes quanto dos seus familiares.

A Sindrome de Down é uma Condição genética causada pela presença de três cromossomos 21 nas células dos indivíduos, em vez de dois. Por isso, também é conhecida como Trissomia do cromossomo 21.

Além de comprometimento cognitivo, pessoas com Síndrome de Down apresentam algumas características físicas em comum. Porém, elas se parecem mais com seus familiares do que entre si. Cada uma tem um ritmo de desenvolvimento e, como.

Os momentos de total fofura foram fotografados por Amanda Paiva.

https://www.instagram.com/reel/CqlensWJBcO/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

