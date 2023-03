HRG realiza treinamento com profissionais responsáveis por marcação de consultas, exames e cirurgias em seus municípios

HRG realizou nesta quarta-feira (15), treinamento com 16 representantes das secretarias de saúde dos municípios, responsáveis pela marcação de consultas e exames para o HRG. Dos 25 municípios convocados, estiveram presentes:

Alagoinha, Araçagi, Araruna, Belém, Bananeiras, Dona Inês, Duas Estradas, Guarabira, Lagoa de Dentro, Logradouro, Pilões, Riachão, Sertãozinho, Serra da Raiz, Serraria e Solânea.

O treinamento foi dado pela coordenadora do setor de faturamento do HRG Nubia Nobre Gouveia.

De acordo com ela, o treinamento se faz necessário afim de evitar a inconsistência nos documentos e dados fornecidos pelos pacientes nas unidades de saúde de seus municípios.

Os profissionais responsáveis pela marcação dos exames devem a partir de agora requisitar dados atualizados de cada paciente a exemplo de cartão do sus, endereço etc.

Em caso de cirurgia, o município precisa preencher corretamente a ficha com todos os dados para que o procedimento seja feito e o hospital receba os recursos que custeiam cada procedimento.

