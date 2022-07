O deputado federal e presidente do Republicanos Hugo Mota, disse que a reunião com o governador João Azevedo, ocorrida na manhã deste sábado (2) na Granja Santana, foi tranquila. O Republicanos cobra participação na chapa majoritária do governador.

Da reunião além de Hugo e João Azevedo, participou também o deputado federal Wilson Santiago e o deputado estadual Adriano Galdino.

Veja:

